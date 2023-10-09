نتنياهو: ردنا على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس من قطاع غزة "سيغير الشرق الأوسط".

وجاء في بيان صادر عن مكتبه، أنه كان تحدث إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للهجوم الذي بدأ السبت، وفق رويترز.

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فيما لم يوضح البيان ماذا يقصد نتنياهو.

"اشتباكات متفرقة"

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قد كشف بوقت سابق، الاثنين، أن القوات الإسرائيلية أعادت فرض سيطرتها على تجمعات سكنية قرب قطاع غزة كانت حركة حماس سيطرت عليها في هجومها.

لكنه أردف للصحافيين أن "اشتباكات متفرقة لا تزال تقع مع بقاء بعض المسلحين الفلسطينيين في المنطقة"، حسب ما نقلت عنه رويترز.

فيما أضاف أنه "لا يوجد قتال في الشمال، ومستعدون لأي سيناريو".

كذلك أكد أن حوالي 700 شخص قتلوا في هجوم حماس، من بينهم 73 جندياً على الأقل.

هجوم مباغت

يذكر أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع كانت شنت صباح السبت، هجوماً مباغتاً على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل براً وبحراً وجواً.

فيما ردت إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 560 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 2900 منذ السبت في الضربات الإسرائيلية على القطاع.

كما أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.