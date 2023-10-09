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دبابة إسرائيلية بمحيط غزة (رويترز)
دبابة إسرائيلية بمحيط غزة (رويترز)

نتنياهو لبايدن: مضطر لدخول غزة.. ونستعد لحرب طويلة

دبي - العربية.نت
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في ظل استمرار المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مضطر للدخول إلى قطاع غزة.

وأكد نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع بايدن، أنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، الاثنين.

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كما شدد على أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة.

فيما كشف أنه لا ينوي التفاوض مع حركة حماس بشأن الرهائن.

هجوم مباغت

يذكر أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع كانت شنت، صباح السبت، هجوماً مباغتاً على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل براً وبحراً وجواً.

فيما ردت إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي على القطاع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل حوالي 700 شخص في هجوم حماس، من بينهم 73 جندياً على الأقل.

في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 560 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 2900 منذ السبت في الضربات الإسرائيلية على القطاع.

"دعم إضافي"

كما أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.

ووسط تلك التطورات، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، مشيراً إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

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