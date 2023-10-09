نصائح غربية للبنان.. امنعوا حزب الله من التدخل!

على الرغم من الهدوء النسبي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية باستثناء القصف المحدود الذي شهدته مزارع شبعا المحتلة أمس، إلا أن المخاوف من فتح الجبهة الشمالية لإسرائيل لا تزال قائمة.

وفيما أكد الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة خلال الساعات الماضية عدم تخوفه من احتمال تفجر قتال على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث تنتشر مواقع لحزب الله، إلا أن بعض "النصائح" الغربية وجهت إلى السلطات السياسية اللبنانية.

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فقد أفادت مصادر رسمية "للعربية"/الحدث " اليوم الاثنين أن المسؤولين الرسميين في لبنان تلقوّا اتصالات غربية "تنصحهم" بعدم إقحام بلدهم في الحرب الدائرة في قطاع غزة".

كما أشارت المصادر إلى "أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيقود في اليومين المقبلين اتصالات خارجية للوقوف على حقيقة تطورات غزة، وداخلية مع أطراف عديدة منها حزب الله".

حزب الله سيتدخل في هذه الحالة

أما مصادر مقرّبة من حزب الله فأوضحت لـ"العربية/الحدث" أن أي تصعيد إسرائيلي باتجاه لبنان سيقابله ردّ عنيف من قبل الحزب". وأشارت إلى أنه إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمر في فلسطين فإن حزب الله لن يبقى على الحياد وسيدخل المعركة".

أما ما هي هذه الخطوط الحمر، فعددتها المصادر بالآتي:

-إذا اجتاحوا قطاع غزة برّاً.

-إذا تجاوز عدد الضحايا المعقول.

-إذا تم التعرض أو اغتيال قيادات فلسطينية أو لبنانية أو غيرها من "محور المقاومة"، وطبعاً إذا تعرّضت مواقع الحزب للاعتداء.

يأتي ذلك في وقت ترددت معلومات في بيروت أمس أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني موجود في البلاد، دون تأكيد.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار أمس الأحد إلى أنه لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الحالي على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى احتمال تحرك حزب الله على الحدود، وفتح جبهة موازية لغزة.