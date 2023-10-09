الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل الشريط الحدودي مع غزة

في ظل القصف الانتقامي المتواصل على غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغري، إن الجيش تمكن من السيطرة بشكل كامل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

"لا عبور لمسلحين"

وأوضح هاغري في بيان، أنه لم يعد هناك عبور لأي مسلحين إلى داخل إسرائيل.

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لكنه لم يذكر ما إذا كان هناك مسلحون لا يزالون داخل إسرائيل أم لا.

"ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك".

في الأثناء، نقلت صحفية "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إن الحرب في غزة "ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك".

وأضاف المصدر أن "الهجمات على غزة ستنفذ بالقوة القصوى وعلى أوسع نطاق حتى ولو كان ذلك على حساب الإضرار بمواطني إسرائيل الأسرى هناك".

"مؤشرات على دور إيران"

كما أبلغ المصدر الصحيفة بأن هناك مؤشرات أيضا على أن إيران تدفع جماعة حزب الله اللبنانية للاستعداد للدخول في صراع مع إسرائيل.

"لا أماكن آمنة في غزة"

وكان الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح قد قال في تصريحات للعربية، إنه لا أماكن آمنة في غزة حاليًا، مضيفا أن القطاع من شماله لجنوبه يتعرض لقصف متواصل.

أسر أكثر من 100 إسرائيلي

إلى هذا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين لصحافيين أجانب "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا، وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر".

"حصار مطبق على غزة"

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه أمر بفرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.

وقال غالانت في بيان مصور: "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق"، علماً بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاماً، حصاراً على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، وفق فرانس برس.

قلق أممي

من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ إثر الإعلان عن أن إسرائيل ستفرض حصارا كاملا على قطاع غزة.

وبدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 900 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ومن غير المعروف هل هيئة البث الإسرائيلية أضافت ضمن حصيلتها ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أخرى حول اكتشاف 100 جثة في مستوطنة بيئري في غلاف غزة أم لا؟.

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.