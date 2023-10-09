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صواريخ مصدرها غزة باتجاه سديروت (رويترز)

"طوفان الأقصى" مستمرة.. اشتباكات وقصف صاروخي لم يتوقف

دبي - العربية.نت
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مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، لم يتوقف القصف الصاروخي على قطاع غزة.

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الاشتباكات مستمرة

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها السبت.

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وأضاف الجيش عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه قصف 653 هدفا تابعا لحماس منذ بدء العملية.

أتى هذا في حين أفاد مراسل "العربية/الحدث" باستمرار الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بمواقع في محيط غزة.

وتحدّث عن تفجيرات قوية في غزة جراء غارات إسرائيلية جديدة طالت المكان فجر اليوم تبعها قصف مدفعي.

كما لفت إلى أن الفصائل الفلسطينية استهدفت عسقلان بعشرات الصواريخ.

قصف صاروخي من غزة باتجاه مناطق إسرائيلية

في حين دوت صفارات الإنذار في تل أبيب.

تأتي هذه التطورات الميدانية وسط توقعات من مسؤولين أميركيين أن تنفّذ تل أبيب توغلا بريا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة.

إلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 424 و أكثر من 2300 جريح.

إعلان رسمي للدخول بالحرب

يشار إلى أن العملية ما زالت تصدم إسرائيل، ما دفع الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإعلان "الدخول رسمياً في حالة الحرب".

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر السبت إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.

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