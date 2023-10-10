الشرق الأوسط
إسرائيل تسلِّح سكان البلدات الحدودية والمدن "المختلطة"
وزير الأمن الإسرائيلي أمر بشراء الآلاف من قطع الأسلحة لتوصيلها إلى قرى محيط غزة والضفة الغربية
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسرائيل ستبدأ اليوم الثلاثاء توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.
وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى.
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وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضاً بخوذات وسترات واقية من الرصاص.
وقد أمر بن غفير أمر بشراء 10 آلاف من قطع السلاح والخوذ والسترات الواقية لتوصيلها إلى القرى في محيط غزة وفي الضفة الغربية و"المدن المختلطة".
يأتي إعلان بن جفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة.
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