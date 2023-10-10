اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Israeli police retrieve weapons used by militants outside a police station that was overrun by Hamas gunmen on Saturday, in Sderot, Israel, Sunday, Oct.8, 2023. Hamas militants stormed over the border fence Saturday, killing hundreds of Israelis in surrounding communities. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
الشرطة الإسرائيلية في سديروت في محيط غزة
الشرق الأوسط

إسرائيل تسلِّح سكان البلدات الحدودية والمدن "المختلطة"

وزير الأمن الإسرائيلي أمر بشراء الآلاف من قطع الأسلحة لتوصيلها إلى قرى محيط غزة والضفة الغربية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسرائيل ستبدأ اليوم الثلاثاء توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرّ إنساني إلى غزة العرب والعالم الشرق الأوسط منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرّ إنساني إلى غزة

وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى.

مادة اعلانية

وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضاً بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

وقد أمر بن غفير أمر بشراء 10 آلاف من قطع السلاح والخوذ والسترات الواقية لتوصيلها إلى القرى في محيط غزة وفي الضفة الغربية و"المدن المختلطة".

يأتي إعلان بن جفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة.

شرطي إسرائيلي الى جانب جثة في سديروت السبت
شرطي إسرائيلي الى جانب جثة في سديروت السبت
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد انفجارات ضخمة بهجمات إسرائيلية في قطاع غزة مشاهد انفجارات ضخمة بهجمات إسرائيلية في قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط