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من الدمار بحي الرمال في غزة - فرانس برس من 8
من الدمار بحي الرمال في غزة - فرانس برس
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الشرق الأوسط

إسرائيل سوّته بالأرض.. دمار هائل بحي الرمال في غزة بعد ليلة من القصف

ظلت النيران مشتعلة والدخان ينبعث من أنقاض المباني بعد ساعات من القصف الذي دمر مباني عديدة

العربية.نت، وكالات
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أظهرت لقطات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، دمارا واسعا في حي الرمال بمدينة غزة بعد ليلة من القصف الإسرائيلي المكثف، مع استمرار الغارات على القطاع.

وظلت النيران مشتعلة والدخان ينبعث من أنقاض المباني بعد ساعات من القصف الذي يقول الفلسطينيون إنه دمر مباني عديدة.

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يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته امتدت إلى 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في حي الرمال وخان يونس.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم بنى تحتية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس.

وأضاف أن مخازن الأسلحة كانت موجودة في أحد المساجد، مشيرا إلى أن من بين الأهداف التي هاجمها شقة سكنية إلى جانب برج سكني.

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وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 700 فلسطيني، منهم نحو 687 في قطاع غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة 2616 منذ بدء الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات غلاف القطاع.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن عدد النازحين بقطاع غزة زاد لأكثر من 187 ألفاً و500 شخص منذ بدء القتال، متوقعة زيادة العدد.

وذكرت الوكالة في تقرير أن "النزوح الجماعي تصاعد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف أرجاء قطاع غزة".

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