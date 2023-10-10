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(تعبيرية)
الشرق الأوسط

الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الجيش الأردني أوضح أن الطائرة العسكرية الأميركية التي تداول البعض أخباراً عنها لم تنطلق من قواعده بل "عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور.. بعد تأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات"

عمّان – محمد ساهر الطراونة
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نفى الجيش الأردني في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، استخدام قواعده العسكرية من قبل الأميركيين لنقل إمدادات لإسرائيل.

ونقل البيان عن "مصدر عسكري" في القوات المسلحة الأردنية نفيه "مزاعم كاذبة يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأميركي لنقل إمدادات لإسرائيل".

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وأكد المصدر أن "ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة"، موضحاً أن "الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات".

وحذّر المصدر من أن "هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".

وأكد المصدر "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه".

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