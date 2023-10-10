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Israeli soldiers look at the remains of a police station which was the site of a battle following a mass infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, in Sderot, southern Israel, on October 8, 2023. (Reuters)
جنود إسرائيليون بإحدى مستوطنات غلاف غزة - وكالات
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: العثور على "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 38 جندياً آخرين قتلوا في "حرب غزة" والإجمالي الرسمي 123 حتى الآن.. ويقول إنه سيبلغ أكثر من 100 عائلة بأن أقاربهم محتجزون لدى حماس

العربية.نت، وكالات
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فيما يدخل التصعيد بالمنطقة يومه الرابع، اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل، وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 38 جنديا آخرين قتلوا في "حرب غزة".

وقالت الصحيفة إنه بذلك يكون العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا إثر هجوم حركة حماس على أهداف في غلاف غزة وصل إلى 123 عسكريا وفقا للإحصاءات الرسمية. يأتي ذلك فيما نقلت الصحيفة عن الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش سيبلغ أكثر من 100 عائلة بأن أقاربهم محتجزون لدى حماس.

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وقال المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة" مضيفا أن قوات الأمن "استعادت نوعا ما السيطرة على الحدود" مع غزة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في خان يونس وحي الرمال.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم بنى تحتية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس.

وأضاف أن مخازن الأسلحة كانت موجودة في أحد المساجد، مشيراً إلى أن من بين الأهداف التي هاجمها شقة سكنية إلى جانب برج سكني.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وإنها تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

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وفي تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال دانيال هاجاري إنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس الاثنين. وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية حملة قصف مكثفة على وسط مدينة غزة، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالانتقام من حركة حماس المسلحة بما "سيتردد صداه لأجيال"، بحسب تعبيره.

الحرب المستمرة منذ أربعة أيام حصدت أروح 1600 شخص، حيث شهدت إسرائيل معارك بالأسلحة النارية في شوارع مدنها للمرة الأولى منذ عقود، وتحولت أحياء في غزة إلى أنقاض. كما قامت حماس بتصعيد الصراع، وتعهدت بقتل الأسرى الإسرائيليين إذا استهدفت الهجمات المدنيين دون سابق إنذار.

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