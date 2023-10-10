إسرائيل تعلن مقتل قائد بارز باشتباكات مع مسلحين عند حدود لبنان

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل عليم عبدالله عند الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن عبد الله قتل في اشتباك مع مسلحين اقتحموا منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

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وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي نفذتها بعد ظهر أمس الاثنين في جنوب لبنان.

وذكرت سرايا القدس في بيان أمس أن العملية العسكرية أدت لإصابة سبعة جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من المسلحين قتلا، فيما تمكن ثالث من العودة إلى الأراضي اللبنانية.

من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة إكس (تويتر سابقا) مقتل ما يزيد عن 900 إسرائيلي وإصابة 2616 منذ بداية هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

وذكر البيان أن حماس أطلقت 4500 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها، بينما قال إن الجيش الإسرائيلي قصف 1290 هدفا تابعا للحركة منذ بدء العملية.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية أعلنت مقتل 3 من عناصرها خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان أمس الاثنين.

أتى هذا بعدما أعلن حزب الله ليل الاثنين أنّه قصف ثكنتين إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان ردّاً على مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود تبنّتها حركة "الجهاد الإسلامي".

وأصدر حزب الله ثلاثة بيانات منفصلة أعلن فيها أنّ العناصر الثلاثة قضوا نتيجة الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، أن ضابطاً أصيب في قصف إسرائيلي على المناطق الحدودية بين البلدين.