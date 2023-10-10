الشرق الأوسط
العثور على 100 جثة إسرائيلي في تجمع سكاني قرب حدود غزة
هؤلاء القتلى من بين 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي قضوا خلال عملية حماس
وضع القراءة
100% حجم الخط
عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في تجمع سكاني قرب الحدود مع قطاع غزة قضوا خلال عملية حركة حماس، السبت.
وقال المتحدث باسم منظمة "زاكا" موتي بوكجين: "كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة" في تجمع "بئيري". وأضاف "لقد أطلقوا النار على الجميع".
مادة اعلانية
وهؤلاء القتلى من بين مئات القتلى في الجانب الإسرائيلي قضوا خلال عملية حماس، فيما أعلنت إسرائيل العثور على 1500 جثة لمقاتلي حماس في أراضيها وخاصة قرب تخوم غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء الهجمات الفلسطينية الأخيرة ارتفع إلى 1008 على الأقل.
وذكرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن في حسابها على منصة "إكس" أن ما لا يقل عن 3418 إسرائيليا أصيبوا في هجمات الفصائل الفلسطينية التي بدأت فجر السبت الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
رئيس البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة "صدمة اقتصادية لا نريدها"قال: إنها مأساة إنسانية اقتصاد
-
قصف صاروخي يستهدف عسقلان مع انتهاء مهلة حماس لسكانها.. وسقوط قتلى وجرحىحماس تعلن النفير العام.. وتحشد لـ"جمعة طوفان الأقصى" العرب والعالم
-
السيسي: التصعيد الحالي خطير وقد يطال استقرار المنطقة.. ولن نفرط في أمن مصر القوميمصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية