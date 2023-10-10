اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - Civilians killed by Palestinian militants lie covered in Sderot, Israel, on Saturday, Oct. 7, 2023. Palestinian militants in the Gaza Strip infiltrated Saturday into southern Israel and fired thousands of rockets into the country while Israel began striking targets in Gaza in response. (AP Photo/Ohad Zwigenberg, File)
جثث إسرائيليين في الطريق خلال عملية حماس (أرشيفية)
الشرق الأوسط

العثور على 100 جثة إسرائيلي في تجمع سكاني قرب حدود غزة

هؤلاء القتلى من بين 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي قضوا خلال عملية حماس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في تجمع سكاني قرب الحدود مع قطاع غزة قضوا خلال عملية حركة حماس، السبت.

وقال المتحدث باسم منظمة "زاكا" موتي بوكجين: "كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة" في تجمع "بئيري". وأضاف "لقد أطلقوا النار على الجميع".

مادة اعلانية
رئيس البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة "صدمة اقتصادية لا نريدها" اقتصاد البنك الدولي رئيس البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة "صدمة اقتصادية لا نريدها"

وهؤلاء القتلى من بين مئات القتلى في الجانب الإسرائيلي قضوا خلال عملية حماس، فيما أعلنت إسرائيل العثور على 1500 جثة لمقاتلي حماس في أراضيها وخاصة قرب تخوم غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء الهجمات الفلسطينية الأخيرة ارتفع إلى 1008 على الأقل.

وذكرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن في حسابها على منصة "إكس" أن ما لا يقل عن 3418 إسرائيليا أصيبوا في هجمات الفصائل الفلسطينية التي بدأت فجر السبت الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف والحصار الإسرائيلي يلقي بـ200 ألف فلسطيني في غزة إلى المجهول القصف والحصار الإسرائيلي يلقي بـ200 ألف فلسطيني في غزة إلى المجهول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط