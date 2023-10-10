العثور على 100 جثة إسرائيلي في تجمع سكاني قرب حدود غزة

عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في تجمع سكاني قرب الحدود مع قطاع غزة قضوا خلال عملية حركة حماس، السبت.

وقال المتحدث باسم منظمة "زاكا" موتي بوكجين: "كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة" في تجمع "بئيري". وأضاف "لقد أطلقوا النار على الجميع".

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وهؤلاء القتلى من بين مئات القتلى في الجانب الإسرائيلي قضوا خلال عملية حماس، فيما أعلنت إسرائيل العثور على 1500 جثة لمقاتلي حماس في أراضيها وخاصة قرب تخوم غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء الهجمات الفلسطينية الأخيرة ارتفع إلى 1008 على الأقل.

وذكرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن في حسابها على منصة "إكس" أن ما لا يقل عن 3418 إسرائيليا أصيبوا في هجمات الفصائل الفلسطينية التي بدأت فجر السبت الماضي.