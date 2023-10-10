بعد مقتل 18 تايلانديا.. بانكوك تنسق لإطلاق سراح مواطنين محتجزين في إسرائيل

قُتل 18 تايلانديا في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلنت تايلاند الثلاثاء، ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلانديا، وتطالب تايلاند إسرائيل بالمساعدة في إطلاق سراح رهائنها وتعبر عن اعتقادها بأن حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع.

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونغ سانغماني الحصيلة الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

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وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن، ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدموا طلبا للعودة إلى بلادهم.

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية التايلاندي أمس الاثنين إن بلاده تنسق مع دول أخرى بشأن مواطنين احتجزوا رهائن خلال الاضطرابات في إسرائيل بهدف تسهيل إطلاق سراحهم.

وذكر نائب وزير الخارجية جاكابونج سانجماني في مؤتمر صحافي أن تلك الدول تشمل ماليزيا والأردن ومصر.