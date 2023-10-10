اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من القصف الإسرائيلي علىغزة - فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس
الشرق الأوسط

بعد مقتل 18 تايلانديا.. بانكوك تنسق لإطلاق سراح مواطنين محتجزين في إسرائيل

تايلاند تطالب إسرائيل بالمساعدة في إطلاق سراح رهائنها وتعبر عن اعتقادها بأن حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع

بانكوك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل 18 تايلانديا في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلنت تايلاند الثلاثاء، ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلانديا، وتطالب تايلاند إسرائيل بالمساعدة في إطلاق سراح رهائنها وتعبر عن اعتقادها بأن حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع.

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونغ سانغماني الحصيلة الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

#إسرائيل تواصل قصفها العنيف على قطاع #غزة #العربية
#إسرائيل تواصل قصفها العنيف على قطاع #غزة #العربية
مادة اعلانية

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن، ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدموا طلبا للعودة إلى بلادهم.

أين يذهب سكان غزة هربا من القصف المتواصل؟ العرب والعالم الشرق الأوسط أين يذهب سكان غزة هربا من القصف المتواصل؟

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية التايلاندي أمس الاثنين إن بلاده تنسق مع دول أخرى بشأن مواطنين احتجزوا رهائن خلال الاضطرابات في إسرائيل بهدف تسهيل إطلاق سراحهم.

وذكر نائب وزير الخارجية جاكابونج سانجماني في مؤتمر صحافي أن تلك الدول تشمل ماليزيا والأردن ومصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لحشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة صور مباشرة لحشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط