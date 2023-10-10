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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الشرق الأوسط

بوتين: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعكس فشل سياسة واشنطن بالشرق الأوسط

الكرملين قال إنه على اتصال بالجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما

العربية.نت، رويترز
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن تصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور روسيا حاليا، أن واشنطن حاولت التوصل وحدها لتسوية في المنطقة.

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وقال الكرملين في وقت سابق، إنه على اتصال بالجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ"احتكار" تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار "إيجاد تسويات مقبولة للطرفين"، بل على العكس "روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين".

وتابع: "كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي "السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين بما في ذلك إيران ومصر وسوريا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.

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