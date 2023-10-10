بوتين: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعكس فشل سياسة واشنطن بالشرق الأوسط
الكرملين قال إنه على اتصال بالجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن تصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور روسيا حاليا، أن واشنطن حاولت التوصل وحدها لتسوية في المنطقة.
وقال الكرملين في وقت سابق، إنه على اتصال بالجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما.
واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ"احتكار" تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار "إيجاد تسويات مقبولة للطرفين"، بل على العكس "روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين".
وتابع: "كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي "السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين بما في ذلك إيران ومصر وسوريا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.
-
حماس تمهل سكان عسقلان للخامسة مساء لمغادرة المدينةحماس تعلن النفير العام.. وتحشد لـ"جمعة طوفان الأقصى" العرب والعالم
-
الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيلالجيش الأردني أوضح أن الطائرة العسكرية الأميركية التي تداول البعض أخباراً عنها لم تنطلق من قواعده بل "عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور.. بعد تأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات" العرب والعالم
-
نتنياهو ينشر مقطعاً مصوراً لغارة إسرائيلية ويقول: سنستمر بكل قوةأعلن سابقاً أن الضربات الحالية على غزة ما هي إلا بداية فقط العرب والعالم