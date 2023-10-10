اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من سرايا القدس التابعة لحماس (أرشيفية - فرانس برس)
الشرق الأوسط

تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف"

بحسب القانون الألماني، يُضطر المدعون العامون للتحقيق في الجرائم المشتبه بها في الخارج إذا كانت تتعلق بمواطنين ألمان

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متحدث باسم المدعي العام الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا بدأت تحقيقا يتعلق بالاشتباه في تورط عناصر من حركة حماس في جرائم قتل مشتبه بها وقتل خطأ واحتجاز رهائن.

وبحسب القانون الألماني، يُضطر المدعون العامون للتحقيق في الجرائم المشتبه بها في الخارج إذا كانت تتعلق بمواطنين ألمان.

مادة اعلانية

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الاثنين، وجود مواطنين ألمان بين من خطفتهم حماس في أثناء هجومها على إسرائيل مطلع الأسبوع دون أن تذكر عددا محددا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل فيما يتعلق بالمخطوفين والمفقودين".

وأضاف "نحاول بذل قصارى جهدنا لضمان حرية وحياة وصحة هؤلاء المواطنين".

شركاء نتنياهو يخولونه تشكيل "حكومة حرب".. والمعارضة تتجاوب العرب والعالم الشرق الأوسط شركاء نتنياهو يخولونه تشكيل "حكومة حرب".. والمعارضة تتجاوب

وكانت صحيفة "بيلد" قد أوردت أولا نبأ فتح التحقيق، وذكرت أن عائلات المخطوفين ناشدت الحكومة الألمانية تقديم المساعدة.

وشنت حماس هجوما مطلع الأسبوع اقتحم خلاله مقاتلوها بلدات إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل المئات وخطف العشرات.

وتقول حماس إن هجومها مُبرر بسبب محنة غزة جراء الحصار المفروض عليها منذ 16 عاما والحملة الإسرائيلية المميتة منذ سنوات في الضفة الغربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد انفجارات ضخمة بهجمات إسرائيلية في قطاع غزة مشاهد انفجارات ضخمة بهجمات إسرائيلية في قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط