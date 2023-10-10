حماس: حققنا أهدافنا ومستعدون لمعركة طويلة

على وقع استمرار الحرب، أعلنت حركة حماس الاثنين، استعدادها لمعركة طويلة مع إسرائيل.

هدنة محتملة؟!

وقال مسؤول كبير في حماس إن الحركة منفتحة على إجراء مناقشات حول هدنة محتملة مع إسرائيل، بعد أن حققت أهدافها.

مادة اعلانية

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحركة مستعدة لمناقشة وقف محتمل لإطلاق النار، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس في مقابلة هاتفية: "بالتأكيد منفتحون على أي أمور من هذا القبيل. منفتحين على كل الحوارات السياسية".

يأتي هذا على وقع استمرار القصف والاشتباكات، حيث فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وقطعت الماء والكهرباء، كما فُقد الطعام والغاز.

كذلك أعادت القوات الإسرائيلية فرض سيطرتها على تجمعات سكنية قرب قطاع غزة كانت حركة حماس سيطرت عليها في هجومها.

"طوفان الأقصى"

يشار إلى أن فصائل فلسطينية كانت بدأت في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.