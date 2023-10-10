سلاح الجو الأوكراني: روسيا تهاجم بلادنا بنحو 36 طائرة مسيرة

تتواصل العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني. وفي آخر تطوراتها الميدانية، قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوما بنحو 36 طائرة مسيرة خلال الليل على أوكرانيا، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 منها.

وقال سلاح الجو عبر تطبيق تليغرام إن الهجمات بطائرات إيرانية الصنع من طراز شاهد استهدفت مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون.

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وقالت إدارة منطقة خيرسون عبر قناتها على تليغرام إن روسيا نفذت أمس الاثنين 79 قصفا بقذائف مورتر ونيران المدفعية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة، مشيرة إلى القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين واستهداف مستودعات أوكرانية للأسلحة والصواريخ وتدمير عدد كبير من المعدات العسكرية الأخرى.