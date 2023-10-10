متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة

قال متحدث الجيش الإسرائيلي: "قصفنا 2000 هدف حتى الآن وقتلنا المئات من مسلحي حماس". وأكد في مؤتمر صحافي: "نسيطر بشكل كامل على غلاف غزة".

وأضاف: "لم نسجل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية.. تقييمنا هو أن المعركة ستستمر لوقت طويل".

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وقال: "سنلاحق مسلحي حماس ولا مكان للاختباء.. سنصل إلى كل مكان في غزة".

وتابع كلامه أن "الاشتباكات مستمرة في غلاف غزة ونعتبرها منطقة حرب.. نبني جدارا حديديا من الدبابات والمقاتلات والمروحيات في محيط غزة.. وهناك أوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من السياج الحدودي مع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقل تلفزيون "آي 24" الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلانه السيطرة بشكل كامل على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث دانيال هاغاري إن "إسرائيل تسيطر الآن بشكل كامل على حدود قطاع غزة... لا تسللات إرهابية جديدة حدثت يوم الاثنين".

أضاف أن "الوحدات الهندسية المقاتلة تعمل الآن على زرع الألغام في المناطق القريبة من الثغرات الموجودة في السياج" الحدودي مع غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أشار المتحدث إلى أن إسرائيل ستزرع الألغام في المناطق القريبة من الثغرات الموجودة في السياج الحدودي مع غزة.

كذلك، قال كبير متحدثي الجيش الإسرائيلي إلى "راديو الجيش الإسرائيلي" إنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر حدود غزة.

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية "طوفان الأقصى"، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.