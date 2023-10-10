صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي

نشر موقع "كوبرنيكوس" صورا التقطتها أقمار صناعية تظهر عشرات الحرائق إثر القصف بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وفي السياق، دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي تقودها حركة حماس ضد إسرائيل يومها الرابع، الثلاثاء، فيما لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوجود غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة، صباح الثلاثاء، وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة، فيما رصد نزوح مستمر للسكان من منازلهم.

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وتواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في ضربات متفرقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إن قواته الجوية تنفذ "واحدة من أكبر ضرباتها الجوية على الإطلاق" ضد حركة حماس في القطاع بعد مهاجمة مسلحين من الحركة عدداً من مستوطنات غلاف غزة.

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية "طوفان الأقصى"، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.