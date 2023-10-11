إعلام أميركي: بايدن حث نتنياهو على تقليل الخسائر المدنية في غزة

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين أثناء الحرب على غزة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في إدارة بايدن أن هناك تنسيقا مع دول أخرى بشأن خطة لتوفير ممر آمن لخروج المدنيين من غزة عبر مصر، مشيرة إلى أن إسرائيل تستعد لتوغل بري محتمل في القطاع. وقالت الشبكة إن واشنطن تسعى لإنشاء ممر إنساني للمدنيين والمواطنين الأميركيين من غزة لمصر.

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خسائر كبيرة على الجانبين

وفيما يدخل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحماس يومه الخامس، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة 2700.

وبالمقابل، قالت وزارة الصحة في غزة إن 900 فلسطيني على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 4600 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن شرح في اتصال مع نتنياهو الدعم الأميركي "الذي وصل والذي في طريقه إلى إسرائيل".

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أوضح لنتنياهو أن الدعم الأميركي، إلى جانب إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى شرق المتوسط، يشمل ذخيرة وصواريخ للقبة الحديدية وغيرها من المعدات الدفاعية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) في وقت سابق أن الطائرة الأولى التي تحمل ذخيرة أميركية متطورة هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية ليل الثلاثاء، قائلا إن هذه الذخيرة تمكن الجيش من "توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".



أيضا، وصلت الثلاثاء حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية.