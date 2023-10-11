الاتحاد الأوروبي: دعمنا الإنساني للفلسطينيين ليس موضع تساؤل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل، لكن التكتل يجب أن يراجع مساعداته المالية.

وذكرت فون دير لاين في بيان "دعمنا الإنساني للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل".

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وأضافت "ومع ذلك، من المهم أن نراجع بعناية مساعداتنا المالية لفلسطين. لم ولن يذهب تمويل الاتحاد الأوروبي إلى حماس أو أي كيان إرهابي البتة. وبالتالي سنراجع الملف بأكمله مرة أخرى الآن في ضوء تطورات الوضع على الأرض".

وأكدت تأييدها لمراجعة كاملة لبرنامج الدعم المالي بملايين الدولارات لمشاريع فلسطينية.

في سياق متصل اعتبرت فون دير لايين الأربعاء أن العملية التي شنتها حركة حماس على إسرائيل "عمل حربي" نفذ بدم بارد، معلنةً دعمها الكامل لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، حسب تعبيرها.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، اليوم، إن على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات المالية للشعب والمؤسسات الفلسطينية.

وأضافت في بيان: "بصفتي رئيسة مجموعة المانحين الدولية (للفلسطينيين)، تحث النرويج المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني".

وقالت عدة دول، من بينها السويد والدنمارك، إنها ستوقف أو تدرس وقف مساعداتها للأراضي الفلسطينية بعد عملية حماس. لكن وزيرة الخارجية النرويجية قالت إن الوضع في المنطقة سيتدهور إذا عُلقت المساعدات. وأضافت "المساعدات الإنسانية لأهل غزة يجب أن تكون أولوية قصوى".

كما عبرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي عن تأييدها لاستمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين، ما أجبر التكتل على التراجع عن إعلانه تعليق المساعدات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.