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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الشرق الأوسط

العاهل الأردني: لا استقرار من دون سلام قائم على حل الدولتين

الملك عبد الله الثاني: لن تنعم منطقتنا بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة

العربية.نت
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وقال: "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حالياً من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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وتابع في افتتاح دورة برلمانية "لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".

وشدد على أن "حل الدولتين فقط سينهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها الأبرياء".

كما شدد العاهل الأردني على أن الأردن لن يتخلى عن دوره في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس "مهما بلغت التحديات".
وأضاف "فلسطين ستبقى بوصلتنا ولن نحيد في الدفاع عن مصالحها حتى يستعيد شعبها حقوقه".

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