بعد دوي صفارات الإنذار بأوفاكيم.. شاهد وزير خارجية بريطانيا يهرب للاحتماء بمبنى

رصد مقطع فيديو متداول، وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، يهرب للاحتماء في أحد المباني بعد دوي صفارات الإنذار في مستوطنة أوفاكيم.

ووصل جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إسرائيل والضفة الغربية في محاولة لدب الحياة من جديد في المفاوضات الهادفة لحل الدولتين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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ووفقًا لجدول الزيارة فمن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني.

وسيناقش كليفرلي التحديات الأمنية، التي تواجه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فضلًا عن أهمية حل الدولتين.

ومع تصاعد الأزمة في يومها الخامس، أعلنت حركتا حماس والجهاد، الأربعاء، تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون في الشمال، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس إنها "توجه الآن ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة". وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها "تقصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".