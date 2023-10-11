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Russian President Vladimir Putin attends the plenary session at the 2023 Russian Energy Week international forum at the Manezh Central Exhibition Hall in Moscow, Russia October 11, 2023. Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الشرق الأوسط

بوتين: أميركا أخفقت في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الروسي اعتبر أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية أحد أسباب تفاقم الصراع

العربية.نت
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بتفادي وجود عملية متوازنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولة تولي زمام الأمور بنفسها دون حل القضايا الأساسية.

ووصف بوتين العنف في إسرائيل بأنه "مروع"، وقال إن الصراع لا يمكن حله دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية.

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كما أكد بوتين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي أحد الأسباب التي أدت إلى انفجار العنف في الشرق الأوسط.

وقال بوتين في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة اليوم: "إن سياسة الاستيطان، وعدد من العوامل الأخرى أدت إلى حدوث هذا الانفجار في العنف".

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وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق من اليوم إن روسيا تلتزم بمبادئ عمل متوازنة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحافظ على مسافة متساوية في الحوار مع الجانبين، ما يمنحها الحق في المشاركة بعملية التسوية.

وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "نحن نحافظ على الحوار مع الجانبين". وأشار إلى أنه بالنسبة لموسكو "من المهم الحفاظ على نهج متوازن والبقاء على اتصال مع طرفي الصراع"، موضحاً "لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ولدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الإسرائيليين".

وبالتالي، وفقاً له، موسكو "يجب أن تحافظ على مسافة متساوية" من الطرفين، مؤكداً أن "هذا فقط سيعطينا الحق بالمشاركة في عملية التسوية في المستقبل، ويمكن لروسيا أن تلعب دوراً في عملية التسوية وستفعل ذلك".

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