حماس: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية.. وسكان غزة: نشهد هيروشيما جديدة

قتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات جراء مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم التالي، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة "فرانس برس". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا.

صور مباشرة لقصف إسرائيلي عنيف تتعرض له #غزة وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة في سماء القطاع#العربية pic.twitter.com/uDcqKzrJ4V — العربية (@AlArabiya) October 11, 2023

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وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطن آخرين بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال معروف إن قطاع غزة "يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية".

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة "تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية".

صور مباشرة لآثار الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على قطاع #غزة #العربية pic.twitter.com/SC2Jufo51z — العربية (@AlArabiya) October 11, 2023

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات متتالية لقطاع غزة منذ أن أقدمت حركة حماس يوم السبت الماضي على مهاجمة مستوطنات غلاف غزة وقتل وجرح وأسر عدد كبير من الإسرائيليين، فضلا عن إطلاقها ضربات صاروخية باتجاه عدة مدن وبلدات إسرائيلية.

وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى "وكالة أنباء العالم العربي"، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل إدى إلى "إبادة" أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض.

وقال أحد الشهود "المشاهد هنا مروعة، لا يمكن وصفها. إنها هيروشيما جديدة تضرب المنطقة". وما زالت الجهات المختصة في قطاع غزة غير قادرة على إحصاء حجم الدمار بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مستمر لليوم الخامس على التوالي.

ومع دخول الحرب يومها الخامس، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس اليوم الأربعاء مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة أكثر من 2700.

وقال كونريكوس في بث مباشر عبر صفحة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن هذه الحصيلة ليست نهائية، مضيفا أن "الارتفاع الكبير في حصيلة القتلى يوما بعد يوم هو بسبب أننا نكتشف المزيد من الجثث مع مرور الوقت في المناطق التي اجتاحتها حماس".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش أعلن اليوم أسماء 14 جنديا قتلوا خلال الاشتباكات مع حماس يوم السبت ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 170 حتى الآن.

وذكر كونريكوس أن حماس تحتجز عشرات الأسرى "بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية" من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وأوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش ضرب أهدافا لحماس الفلسطينية بقوة كبيرة خلال اليوم الماضي؛ مضيفا أن الجيش يحارب على ثلاث جبهات، ما أدى إلى تلقيه "خسائر كبيرة جدا".