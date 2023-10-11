زيلينسكي في مقر الحلف الناتو للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بأول زيارة له إلى مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وسيشارك زيلينسكي في اجتماع لوزراء الدفاع بدول حلف الناتو، لحشد مزيد من الدعم لأوكرانيا ضد روسيا.

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وفي مؤتمر صحافي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قبل بدء الاجتماع، حث زيلينسكي الغرب على الالتفاف حول إسرائيل، كما فعل مع أوكرانيا بعد اندلاع الحرب.





زيلينسكي في مقر الناتو زيلينسكي في مقر الناتو زيلينسكي في مقر الناتو

وقال زيلينسكي: "أوصي القادة بالذهاب إلى إسرائيل وأن يدعموا الناس، فقط الناس ولا أتحدث عن أي مؤسسات، فقط لدعم الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات إرهابية".

يأتي هذا بينما تستضيف الولايات المتحدة اجتماعاً لمجموعة الاتصال الأوكرانية للحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر للدولة التي مزقتها الحرب. ومن المقرر أن يستمع حلفاء الناتو والدول الشريكة إلى أنواع المعدات العسكرية التي تحتاجها كييف، على وجه التحديد.

في سياق متصل، استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم، أن يأتي قرار الولايات المتحدة زيادة الدعم العسكري لإسرائيل على حساب أوكرانيا.

وذكر بيستوريوس عقب اجتماع للجنة الدفاع بالبرلمان أن برلين ستبذل "قصارى جهدها لضمان عدم انهيار الدعم لأوكرانيا"، في ضوء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط.