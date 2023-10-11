بكلمات مؤثرة.. فلسطيني ينعى 14 من عائلته قضوا بالقصف الإسرائيلي

نعى الشاب الغزاوي محمد أحمد 14 فرداً من عائلته بعد أن قتلوا بقصف إسرائيلي مكثف على الحي التي تقطن به أسرته في قطاع غزة.

ونعى الشاب محمد أفراد عائلته بكلمات مؤثرة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكتب: "أحتسب عند الله تعالى، أمي قرة عيني، وأخي رأفت تاج راسي، وزوجتي أوكسجين حياتي، وليندا نبض قلبي، وسيدرا نور عيوني، وهايدي فلذة كبدي، وقصي ابني وحبيبي وعمري ورأس قلبي يابا والله قلبي يابا انتا الله يرحمك، وعبيدة حبيب قلبي يا عم روحت مع قصي حبيبك، وزوجة رأفت ونعم الزوجة، ويامن ابن رأفت، وضياء أختي حبيبتي تاج راسي ونبضي يختي ابنك معي فامانتي، غيداء وهيفاء نور عيوني وقلبي ضي عيوني فدا الوطن والاقصي".

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وأفراد العائلة الذين رحلوا بالقصف هم: خديجة محمد أحمد احمد، ضياء علاء الدين أحمد، رأفت علاء الدين أحمد، إسراء زكريا أحمد، رأفت عبيدة رأفت أحمد، رأفت يامن رأفت أحمد، محمد أحلام زكريا أحمد، محمد قصي محمد علاء أحمد، محمد ليندا محمد علاء أحمد، محمد هايدي محمد علاء أحمد، محمد سيدرا محمد علاء أحمد، المهندسة هيفاء علاء أحمد، غيداء علاء أحمد وغيداء كنان محمد فرحات.

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، قال اليوم الأربعاء، إن جميع أسرّة المستشفيات في القطاع قد امتلأت.

وأضاف أبو الريش في تصريحات نشرتها الوزارة على فيسبوك أن الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا "في طريقها للنفاد".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 1055 قتيلا و5148 مصابا.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 60% من الضحايا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وكتبت وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك: "ما لا يقل عن 60% من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال". هذا وقتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات جراء مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم التالي، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة "فرانس برس". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا.