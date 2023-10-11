في اليوم الخامس من التصعيد.. صور جوية للدمار الكبير بأحياء من قطاع غزة

مع دخول حرب إسرائيل وغزة يومها الخامس، وصلت حصيلة اليوم الرابع إلى نحو 1200 قتيل إسرائيلي، ونحو 950 شخصاً في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتكشف مشاهد جوية حجم الدمار الكبير في أحياء من قطاع غزة تظهر تسوية بعض المناطق بالأرض بمنازلها.

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وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "الجامعة الإسلامية" في مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في هذه الجامعة المرتبطة بحركة حماس. وأظهرت صور الأضرار الشديدة في "الجامعة الإسلامية" بغزة، بعد استهدافها بغارة إسرائيلية.

هدوء استمر ساعات

وبالمقابل، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، باستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، بعد هدوء استمر ساعات، وأشارت بلدية سديروت إلى 9 إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من غزة صباح اليوم، فيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه سيتم تسليح كل سكان سديروت. كما تحدث إعلام إسرائيلي عن تسلل مسلحين إلى سديروت وسط سماع دوي إطلاق نار.

وقبلها، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة 2700. وقال المتحدث جوناثان كونريكوس في بث مباشر عبر صفحة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وأضاف أن حماس تحتجز عشرات الأسرى "بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية من دول بينها أميركا وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين".

وبالمقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 950 وإصابة 5 آلاف آخرين.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافاً لحركة حماس الفلسطينية بقوة كبيرة خلال اليوم الماضي، لكنه اعتبر أن الجيش يحارب على ثلاث جبهات، ما أدى إلى تلقيه "خسائر كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات على مواقع للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية.

وأضاف "صواريخ أطلقت باتجاهنا من سوريا ولا نعلم من هي الجهة التي أطلقتها".