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قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
الشرق الأوسط

إسرائيل تدك حي الفرقان في غزة بعشرات المقاتلات.. استهداف 450 موقعا خلال يوم

الهجوم على الحي الفلسطيني نفذه سلاح الجو الإسرائيلي عبر 3 موجات

العربية.نت
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قال سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن عشرات الطائرات قصفت أكثر من 200 هدف في أنحاء حي الفرقان بشمال قطاع غزة.

وأضاف عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "هذه هي الموجة الثالثة من الغارات على حي الفرقان، حيث هاجمنا أكثر من 450 هدفا في الحي خلال يوم".

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من جهة أخرى، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قصفا عنيفا شنه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة غرب غزة بالقرب من الميناء.

وواصل الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من الأربعاء قصف قطاع غزة. وقال الجيش إنه يستهدف كل ما يتعلق بحركة حماس.

وذكر سلاح الجو الإسرائيلي أن العشرات من طائراته قصفت أكثر من 70 هدفا لحماس في مناطق حي الدرج والتفاح بقطاع غزة.

واعتبر سلاح الجو الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تلك المنطقة المستهدفة "مأوى" لحماس، قائلا إن الكثير من الأنشطة المعادية لإسرائيل تنفذ من تلك المنطقة.

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وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الأربعاء بمقتل 31 مواطنا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء على منازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

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