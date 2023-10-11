مسعف فلسطيني يبكي بحرقة.. لم يتحمل مشهد تزايد القتلى
وزارة الصحة بغزة قالت إن 900 فلسطيني على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 4600 آخرين
لم يتحمل سائق سيارة إسعاف فلسطيني المشهد وراح يبكي بحرقة، بسبب تزايد أعداد القتلى الفلسطينيين الذين يقوم بنقلهم.
لم يتحمل المشهد.. سائق سيارة إسعاف فلسطيني يبكي بحرقة بسبب تزايد أعداد القتلى الفلسطينيين الذين يقوم بنقلهم#فلسطين #إسرائيل #العربية pic.twitter.com/uEOTAzIBKh— العربية (@AlArabiya) October 11, 2023
وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن 900 فلسطيني على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب نحو 4600 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.
"لا يوجد مكان آمن"
وناشد سكان غزة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن العديد من المباني انهارت، مما أدى في بعض الأحيان إلى محاصرة ما يصل إلى 50 شخصا داخلها، ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليهم.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى، وتجمع الكثير منهم في الشوارع أو في المدارس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الضربات الإسرائيلية دمرت منذ يوم السبت أكثر من 22600 وحدة سكنية وعشر منشآت صحية وألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة.
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