معظمهم شارك بحفلة الموت.. هذه جنسيات قتلى ورهائن "طوفان الأقصى"

قتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل، أغلبهم كانوا يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصاً، وفق منظمة غير حكومية.

واستعرضت "فرانس برس" جنسيات الضحايا الذين راحوا ضحية هجوم حماس حسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة.

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تايلاند: قتل 20 تايلانديا وأصيب 13 وتمّ أسر 14، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الأربعاء. وطلب أكثر من 5 آلاف تايلاندي العودة إلى بلادهم، وفق الوزارة.

الولايات المتحدة: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مقتل 14 أميركيا على الأقل، مؤكدا في الوقت ذاته وجود آخرين بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

النيبال: قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب الأحد. وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري البحث عن شخص خامس. وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبا وقت الهجوم.

فرنسا: أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء أن عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل ارتفع إلى 10، قائلة إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع. وقالت رئيسة الوزراء إن 18 فرنسيا ما زالوا مفقودين.

إسبانيا: قتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

الأرجنتين: أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

روسيا: أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين. وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

أوكرانيا: قتلت أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ سنوات على ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو الأحد.

المملكة المتحدة: قتل مواطنان بريطانيان على ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ (20 عاما)، يخدم في الجيش الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء إن "عددا كبيرا" من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال. ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء أن 17 بريطانيا على الأقل بين قتيل ومفقود بعد هجوم حماس.

البيرو: أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الثلاثاء مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

كندا: قالت الحكومة الكندية إن كنديّا قتل وثلاثة آخرين فقدوا.

البرازيل: أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الثلاثاء مقتل اثنين من مواطنيها يحملان الجنسية الإسرائيلية.

كمبوديا: قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا قتل.

ألمانيا: أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الأحد أن عددا من مزدوجي الجنسية اختطفوا.

وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة "دير شبيغل" إنها تعرفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة نصف عارية ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون. وأوضحت ريكاردا لوك للمجلة أن ابنتها كانت تحضر مهرجان الموسيقى.

الفيليبين: أعلنت السفارة الفلبينية في إسرائيل الأربعاء مقتل امرأة (33 عاما) ورجل (42 عاما) في هجوم على مزرعة تعاونية قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة مواطنين في عداد المفقودين.

النمسا: قالت وزارة الخارجية النمساوية إن ثلاثة مواطنين نمسويين-إسرائيليين يقيمون في جنوب إسرائيل بشكل منفصل قد يكونون بين المختطفين.

تشيلي: أكدت وزارة الخارجية التشيلية الاثنين أن مواطنَين من تشيلي مفقودان. وكان الزوجان يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.

إيطاليا: قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن اسرائيليَين-إيطاليَين قد فقدا. وأضاف "لم يحدَّد مكانهما ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية".وطلبت إيطاليا من مصر بذل قصارى جهدها للمساعدة في تحرير الرهائن.

باراغواي: قالت حكومة باراغواي إن مواطنَين من باراغواي كانا يعيشان في إسرائيل مفقودان دون تقديم تفاصيل إضافية.

سريلانكا: قال سفير سريلانكا لدى إسرائيل الثلاثاء إن مواطنَين في عداد المفقودين.

تنزانيا: قال سفير تنزانيا لدى إسرائيل لفرانس برس إن مواطنَين تنزانيَين مفقودان.

المكسيك: كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على منصة إكس، أن مكسيكيَين أخذا رهينتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كولومبيا: قال سفير إسرائيل لدى كولومبيا على منصة إكس إن كولومبيَين كانا في مهرجان "سوبرنوفا" الموسيقي مفقودان. وأكدت الحكومة الكولومبية أن اثنين من مواطنيها كانا في المهرجان وأنها تحاول المساعدة في تحديد مكانهما.

بنما: قالت حكومة بنما إن أحد مواطنيها مفقود.

إيرلندا: أكدت الحكومة الإيرلندية أن امرأة إيرلندية-إسرائيلية مفقودة.