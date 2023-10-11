مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس

قتل 5 فلسطينيين مساء الثلاثاء، إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية في كل من القدس وجنين وطولكرم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي إثر مواجهات في القدس، إضافة إلى مقتل شاب آخر في طولكرم.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة في طولكرم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة وصول قتيلين، إضافة إلى ثلاثة جرحى اثنان منهم في حالة حرجة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وفي بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، توفي شاب مساء الثلاثاء بعد إصابته بشظايا نتيجة اعتراض صواريخ من "القبة الحديدية" سقطت على مدخل البلدة.

وقال شهود عيان إن شظايا الصاروخ تسببت بمقتل شاب كان يقف أمام منزله، وإصابة ستة مواطنين بينهم إصابتان حرجتان، فيما وصفت حالة الأربعة الآخرين بالمستقرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في مدينة طولكرم.

طوفان الأقصى

كما قتل 6 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح، الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدة محافظات بالضفة الغربية.

ووفق بيانات متتالية من الصحة الفلسطينية، فقد قتل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة أريحا (وسط شرق) و3 شمال القدس، وواحد في مدينة الخليل (جنوبا) وآخر في نابلس (شمالا).

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، السبت، ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".