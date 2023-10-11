نتنياهو وغانتس يتوصلان لاتفاق لتشكيل حكومة طوارئ

أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس توصلا لاتفاق لتشكيل حكومة طوارئ.

وذكر إعلام إسرائيلي أن حكومة الطوارئ تضم نتنياهو وغانتس وغالانت إضافة لمراقبين اثنين.

مادة اعلانية

واجتمع نتنياهو في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع غانتس بحسب ما أعلنه مكتب الأخير مضيفاً إنهما "يضعان التفاصيل النهائية" حول تشكيل حكومة موسعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع عقد بهدف الاتفاق على ضم حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي لتيار الوسط ويتزعمه غانتس إلى الائتلاف القومي الذي يقوده نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ موسعة.

وكان حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس إنه يقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً وتواجه شقاقاً داخلياً عميقاً.

وقال بيان للحزب أمس الثلاثاء إن نتنياهو دعا بيني غانتس وهو رئيس حزب معارض رئيسي للاجتماع.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن أعضاء الائتلاف الحكومي المشاركين في حكومة نتنياهو وافقوا على تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة "حكومة حرب".

وذكرت الهيئة أن أعضاء الائتلاف عقدوا اجتماعاً بحثوا خلاله إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لإدارة أمور الحرب، لافتةً إلى أنهم وافقوا على تشكيل تلك الحكومة بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكانت المعارضة الإسرائيلية أبدت استعدادها للدخول في مثل هذه الحكومة، وعقد نتنياهو اجتماعات بهذا الخصوص مع زعيم المعارضة يائير لابيد.

وكان بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، قد وافق على الدخول في "حكومة حرب" لكنه اشترط ألا يقر الكنيست خلال فترة ولاية الحكومة أي قانون خارج موضوع الحرب.