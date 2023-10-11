إسرائيل تقصف جنوب لبنان بالمسيرات.. ردا على استهداف حزب الله لمواقعها

عاد التوتر الى الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لا سيما بعدما أعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، بإطلاق صاروخين من أراضي لبنان باتجاه إسرائيل، التي ردت بقصف محيط بلدتين في جنوب البلاد.

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وذكرت الوكالة أن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا على محيط بلدة الضهيرة في منطقة صور بجنوب لبنان، بينما تعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية.

الوكالة اللبنانية: إسرائيل تقصف بلدات حدودية بالطائرات المسيرة #العربية pic.twitter.com/l23U8pahbf — العربية (@AlArabiya) October 11, 2023

وانطلق صاروخان من لبنان باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة.



وأكد الجيش الإسرائيلي في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي على الحدود.

ولم يقدم بعد تفاصيل عن سقوط أي قتلى أو مصابين ولا الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وذكر في بيان أن الهجوم وقع قرب بلدة عرب العرامشة المقابلة لقرية الظهيرة اللبنانية.

وأفادت المعلومات عن مشاركة طائرات مسيّرة اسرائيلية في القصف على محيط القطاع الغربي. وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية انه "طُلب من السكان في رأس الناقورة الدخول إلى الأماكن المحصنة". وقال مسؤول أمني كبير للقناة 14 الإسرائيلية: "ما حدث للتو في الشمال يغير قواعد اللعبة".

الى ذلك، سجل سماع صوت صافرات الإنذار في مراكز "اليونيفيل" في البلدات التي يطالها القصف المعادي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها نفذت قصفا صاروخيا من جنوب لبنان على الجليل الغربي في إسرائيل، الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بيان: "خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على الجليل الغربي من جنوب لبنان".

وأضافت: "سيتواصل عملنا المقاوم حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير، وتطهير الأقصى، واستعادة القدس والمقدسات، وتحقيق حقنا في العودة، والإفراج عن أسرانا، وكسر الحصار عن غزة".

هذا وقالت مصادر أمنية عدة، إن حزب الله استهدف، الثلاثاء، دبابة إسرائيلية. وقد أقر حزب الله اللبناني بأنه استهدف آلية عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخين موجهين.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش قصف 3 مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في لبنان "ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل". وأضاف أدرعي في حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي "جاهز لجميع السيناريوهات في كافة الجبهات".