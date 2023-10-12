أزمة ممر غزة الآمن .. حماس ترفض خروج الفلسطينيين وتطلب إدخال المساعدات

نقل موقع (أكسيوس) الأميركي اليوم الخميس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يسمهم أن الولايات المتحدة تتواصل مع مصر وإسرائيل سعيا لتوفير ممر آمن للأميركيين والأجانب للخروج من قطاع غزة.



وبحسب الموقع، فإن إسرائيل ومصر اتفقتا من حيث المبدأ على إنشاء ممر آمن لخروج الأميركيين والرعايا الأجانب؛ لكنه قال إن التنفيذ العملي لهذا الممر قد يكون صعبا للغاية لأنه سيتطلب نوعا من وقف إطلاق النار، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

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غير أن حركة حماس رفضت فكرة الممر الآمن وتفريغ القطاع من الفلسطينيين وطالبت بإدخال المساعدات إلى غزة.

وفي هذا السياق اعتبر طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الممر الآمن للنازحين في غزة مقترحا إسرائيليا "لتفريغ" القطاع.

وقال النونو في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: "الحديث عن مقترح ممر آمن للنازحين، أطروحات يقترحها الاحتلال يريد بها تفريغ قطاع غزة... مثل هذه القضايا يستهدف الاحتلال بها خلق رأي عام حولها".

وأضاف: "لدينا (في حركة حماس) ثقة بصمود الشعب الفلسطيني الصامد والثابت في أرضه... وواثقون أنهم لن يقبلوا بتكرار تجربة الهجرة ومغادرة وترك الأرض الفلسطينية".

وردا على سؤال حول أي هدنة إنسانية مقترحة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال النونو "حماس تدعو إلى إدخال احتياجات شعبنا الفلسطيني الإنسانية والطبية والغذائية" لكنه أكد في الوقت ذاته عدم التوصل إلى أي اتفاقيات تهدئة من أي نوع حتى الآن.

في سياق متصل، أكد النونو أن حركته ترحب بمشاركة لبنان في المواجهة ضد إسرائيل، قائلا "نرحب بمشاركة أي جهة في المواجهة مع الاحتلال وتدفيعه ثمنا جراء جرائمه واحتلاله. هذه معركة الأقصى وأمتنا كلها مدعوة في المشاركة فيها".



واعتبر أن وجود أكثر من جبهة "يربك إسرائيل ويعجّل الانتصار"، وفق تعبيره.

حديث مبكر عن صفقة أسرى

وقال النونو إن من المبكر الحديث عن صفقة تبادل أسرى خلال هذه الفترة، مضيفاً "نخوض الآن معركة، وعندما تنتهي يمكن الحديث في كل القضايا وتفاصيلها وفي مطالب الحركة... عندما تضع الحرب أوزارها، يتم الحديث في كل القضايا وحول المطالب، خاصة وأننا لا زلنا في البدايات".

وبشأن توعد إسرائيل باجتثاث حركة حماس في هذه الحرب، اعتبر النونو هذه التهديدات "أوهاما لدى الاحتلال، يريد بها مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي فقط". وقال إن "المقاومة وحماس متجذرة في الشعب الفلسطيني".

وواصل: "لا قدرة للاحتلال على ذلك؛ هو تلقى ضربة قاسية وهزيمة نكراء في السابع من أكتوبر، ويريد أن يعوّض عن نفسه فقط بقتل المدنيين ومسح مربعات بأكملها وتدمير الشوارع وقصف سيارات الإسعاف، لكنه عاجز عن المواجهة الحقيقية مع المقاومة".

كانت إسرائيل توعدت بأن حربها على قطاع غزة تهدف إلى "اقتلاع" حماس.

وقالت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليئيل: "علينا اقتلاع حماس، حتى لا تتمكن من القيام بأي شيء. لن يكون هناك أي خيار؛ لا مجال حتى للتفكير بخيارات أخرى؛ وعليه، يمكن للعالم استخدام ما حدث (في إسرائيل) كنموذج لهجمات مستقبلية".

يذكر أن مصادر إعلامية تحدثت عن مقترح مصري لهدنة إنسانية تستمر من أربع إلى خمس ساعات يوميا، تعبر فيها المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة وينقل فيها الجرحى الفلسطينيون إلى المستشفيات المصرية.