تحمل مواد طبية وأدوية.. أول طائرة مساعدات لغزة من الأردن

وسط الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على غلاف غزة السبت، أرسل الأردن أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة عن طريق مصر.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، إن الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من مطار ماركا العسكري في عمّان، حاملة مواد طبية وأدوية.

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حيث ستتجه إلى مصر بالتنسيق مع السلطات ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، ومدها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.

ليس سهلاً

كما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، عن تنسيق لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة من أعلى المستويات في الدولة الأردنية، مبيناً أن إيصالها للقطاع ليس سهلاً بسبب تدمير المعابر.

وأضاف أنه "تم المباشرة لإرسال هذه المساعدات، سواء أكانت طبية أو إنسانية بحسب تقييم الاحتياج الواردة إلينا من المشرفين على المواقع الرسمية".

كذلك أردف أنه "يجري العمل على تنسيق إيصال هذه المساعدات بأعلى المستويات لترتيب إيصالها لأن الظرف صعب"، لافتاً إلى أن "المعابر تم تدميرها وعملية إيصال المساعدات في مثل هذه الظروف عملية ليست سهلة والبيئة صعبة ومعقدة".

وأكد أنه "سيتم تسخير الجهود كافة سواء أكانت على مستوى الحكومة أو على الأجهزة الأمنية وتسخير الدبلوماسية الأردنية التي دائماً لها الدور الكبير في مثل هذه الظروف لإظهار الدور الأردني المشرف".

المياه والوقود مقابل الأسرى

يشار إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، كان تعهد الخميس، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد لغزة إلى أن تطلق حماس الأشخاص الذين أسرتهم، في هجومها المفاجئ.

وقال في بيان: "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم"، على حد تعبيره.

حصار كامل

يذكر أن إسرائيل فرضت حصاراً كاملاً على غزة، ومنعت إدخال أي مساعدات إلى القطاع، الذي يعتمد بشكل رئيسي على منابع المياه التي تتحكم بها السلطات الإسرائيلية للحصول على مياه الشرب، فضلاً عن الوقود والكهرباء.

كما أغلقت السلطات المعبر التجاري الوحيد من إسرائيل نحو غزة (معبر كرم أبو سالم)، ومنعت وصول شاحنات الإغاثة من مصر عبر معبر رفح.