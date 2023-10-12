إصابة شرطييْن إسرائيلييْن بإطلاق نار في القدس.. ومقتل المنفذ

أصيب شرطيان إسرائيليان بإطلاق نار قرب البلدة القديمة في القدس، فيما تم تحييد منفذ إطلاق النار، بحسب موفدة العربية/الحدث.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت كل مداخل البلدة القديمة بالقدس بعد حادث إطلاق نار.

موفدة #العربية: الشرطة الإسرائيلية أغلقت كل مداخل البلدة القديمة بــ #القدس بعد حادث إطلاق نار pic.twitter.com/vXDtzSpYLQ — العربية (@AlArabiya) October 12, 2023

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من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شرطياً أصيب بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، بعد الهجوم.