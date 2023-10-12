الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة

وسط قصف إسرائيلي مركز، حذر فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، الخميس، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة".

وقال فابريزيو كاربوني، اليوم الخميس، إن "المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة، وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين".

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لا كهرباء ولا ماء

كما أضاف أنه "مع انقطاع الكهرباء في غزة، تفقد المستشفيات الطاقة، مما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحضانات والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس للخطر. يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء مسح بالأشعة السينية. وبدون كهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح".

وتقصف إسرائيل بصورة مكثفة، القطاع البالغ عدد سكانه حوالي 2,3 مليون نسمة، والخاضع لحصار محكم، ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل، السبت.

فقد ردت إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع، ونفذت أعنف حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ودمرت أحياء بكاملها.

وتوقفت محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة عن العمل، وبدأ الوقود الضروري لتشغيل مولدات الطوارئ ينفد من المستشفيات.

"حصار شامل.. ولا استثناء"

من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار بدون تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وارتفعت إلى 1354 حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان مقتضب، الخميس.

وأكدت الوزارة "استشهاد 1354 مواطنا، وإصابة 6049 مواطنا آخر بجروح مختلفة"، وذلك في اليوم الخامس من بدء التصعيد بين إسرائيل وحماس الذي استهل بشن حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية.