بايدن طلب من نتنياهو احترام "قوانين الحرب".. و22 قتيلا فلسطينيا في قصف إسرائيلي

تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السادس على التوالي منذ أن شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية هجوما مباغتا عبر الحدود على البلدات والمدن الإسرائيلية المتاخمة للقطاع فجر السبت الماضي، مما أوقع ما لا يقل عن 1200 قتيل من الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى أسر عشرات آخرين.

ويأتي ذلك بعد أن طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل، الأربعاء، احترام "قوانين الحرب" في ردّها على الهجوم الذي شنّته عليها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، محذّراً في الوقت نفسه إيران من مغبة التدخّل في النزاع الراهن بين إسرائيل وحماس.

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وقال بايدن خلال اجتماع مع ممثّلي الأميركيين اليهود في الولايات المتحدة :"قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين ننتانياهو) أمراً واحداً هو أنّه من المهم فعلاً أن تتصرّف إسرائيل، رغم كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها (...) وفقاً لقوانين الحرب"، مضيفاً "لقد أرسلت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: إحذروا".

وتابع: "سنواصل العمل مع شركائنا في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم لضمان أنّ لدى إسرائيل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها ومدنها والردّ على هذه الهجمات".



جريحة فلسطينية مصابة أخرى

وأفاد التلفزيون الفلسطيني اليوم الخميس بمقتل 22 شخصا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار التلفزيون إلى قصف إسرائيلي "عنيف" بالطائرات والمدفعية استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ بداية الأسبوع إلى 1100، في حين بلغ عدد المصابين 5339 شخصا.

وإلى ذلك، حذر أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، اليوم الخميس، مما قال إنه امتداد المعركة مع الجانب الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وقال أبو حمزة في تسجيل صوتي مقتضب إن المعركة "لم تعد محصورة في غزة وقد تمتد قريبا إلى داخل إسرائيل وفق مجريات الميدان".