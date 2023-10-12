بعد بلينكن.. وزير الدفاع الأميركي يتوجه إلى إسرائيل

بعد 24 ساعة فقط من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، يجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة أيضا إلى إسرائيل الجمعة يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي.

اجتماعات مع حكومة الطوارئ

وقال المسؤول إن زيارة أوستن التي تأتي غداة زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.

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"لم نعلم بالهجوم"

وكان أوستن قد صرّح للصحافيين في بروكسل الخميس أن الولايات المتحدة لم تصلها "تحذيرات أو مؤشرات مبكرة" على أن الحركة الفلسطينية ستشن هجوما واسع النطاق.

كما قال إن واشنطن لم تضع أي شروط بشأن استعمال إسرائيل للأسلحة التي تقدمها لها.

وأضاف "هذا جيش محترف، تقوده قيادة محترفة، ونأمل ونتوقع أن يفعلوا الأشياء الصائبة في تنفيذ حملتهم".

"اجتياح بري وشيك"

وتستعد إسرائيل لغزو بري محتمل للقطاع الفلسطيني المحاصر.

"وصول سرب مقاتلات"

يأتي هذا بعد أن أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وصول سرب من مقاتلات A10 إلى المنطقة، وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، عددا من الدول لبحث تداعيات النزاع القائم بين إسرائيل وحماس.

وتتزايد المخاوف بشأن سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة والذين يعيشون الآن الحرب الخامسة خلال 15 عاما، لاسيما في ظل قطع إسرائيل إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع وغلق جميع المعابر المؤدية إليه.