حماس تطلق سراح مستوطنة وطفليها.. وإسرائيل تتحدث عن "مسرحية وفيديو دعائي"

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إخلاء سبيل سيدة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في قطاع غزة لأيام.

وأظهر المقطع، وكذلك الصورة، السيدة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام.

مادة اعلانية

وترك مسلحو القسام السيدة الإسرائيلية تدخل إلى السياج قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب المقطع القصير.

وتعليقا على الواقعة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الخميس إن القوات الإسرائيلية ستواصل ضرب أهداف لحركة حماس في غزة "دون توقف"، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "حماس تغير الحقيقة من خلال مسرحية نشر فيديو دعائي عبر أبواقها الإعلامية. الحقيقة واضحة وجلية وسوف تتضح معالمها أكثر في الأيام المقبلة"، في إشارة لعملية إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلة وطفلين بعد احتجازهما في قطاع غزة لأيام.

وجرى إطلاق السيدة والطفلين منطقة كيبوتس حوليت. لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة جرت بالتنسيق مع أي جهة.

وذكر موقع (مفزاك لايف) الإخباري الإسرائيلي أن السيدة الإسرائيلية هي أفيتال الجم وأن الطفلين اللذين كانا معها عند احتجازهم أبناء صديقتها، ويبلغ أحدهما من العمر 4 سنوات والآخر 6 أشهر.

وبحسب الموقع، فإن والدة الطفلين الحقيقية ما زالت محتجزة في غزة وتدعى آدي فيتال كابلون