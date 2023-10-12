خارجية مصر: معبر رفح مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه

وسط الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على غلاف غزة السبت، دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات لغزة إلى إيصالها لمطار العريش الدولي.

وقالت في بيان، الخميس، إن معبر رفح "مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة". لكنها أوضحت أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

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كما أضافت أن القاهرة طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الفلسطينيين في القطاع.

منع اتساع التصعيد

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد، الخميس، على أن القاهرة ستبذل كل الجهد لمنع اتساع التصعيد في الصراع القائم.

كما صرح خلال مؤتمر صحافي، أن استهداف المدنيين في غزة أمر "غير مقبول"، مؤكداً أنه من الضروري مراعاة "الطبيعة الخاصة لكثافة السكان" في القطاع.

كذلك أردف: "نعمل على إبقاء معبر رفح مفتوحاً لإرسال المساعدات الإنسانية لغزة".

محادثات السيسي وسوناك

وبوقت سابق أيضاً، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة تواصل جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة في غزة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، "سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه.

وقد توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

كما شدد السيسي على ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

المياه والوقود مقابل الأسرى

يشار إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، كان تعهد الخميس، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد لغزة إلى أن تطلق حماس الأشخاص الذين أسرتهم، في هجومها المفاجئ.

وقال في بيان: "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم"، على حد تعبيره.

إلى ذلك انتقد الأصوات التي تنادي بفتح ممرات إنسانية مع غزة للسماح بإدخال الماء والوقود والغذاء، قائلاً: "لا ينبغي لأحد أن يعظنا".

حصار كامل

يذكر أن إسرائيل فرضت حصاراً كاملاً على غزة، ومنعت إدخال أي مساعدات إلى القطاع، الذي يعتمد بشكل رئيسي على منابع المياه التي تتحكم بها السلطات الإسرائيلية للحصول على مياه الشرب، فضلاً عن الوقود والكهرباء.

كما أغلقت السلطات المعبر التجاري الوحيد من إسرائيل نحو غزة (معبر كرم أبو سالم)، ومنعت وصول شاحنات الإغاثة من مصر عبر معبر رفح.