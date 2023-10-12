رئيس أركان إسرائيل: أخفقنا بهجوم حماس.. وسنتعلم

اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي بأن قوات الأمن أخطأت لعدم قدرتها على منع الهجوم الذي شنته حركة حماس السبت، ووعد باستخلاص الدروس.

وقال هاليفي الخميس إن "جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن الدفاع عن البلاد ومواطنيها، وصباح السبت، في المنطقة المحيطة بغزة، لم نلتزم بذلك. سنتعلم ونحقق، ولكن الآن هو وقت الحرب"، وفق رويترز.

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"السنوار وكل قادة حماس أهداف لنا"

فيما لفت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار هو من اتخذ قرار الهجوم، مشدداً على أن "السنوار وكل قادة حماس أهداف لنا".

كما تابع: "نضرب بقوة قدرات حماس وسنخلق واقعاً جديداً في غزة"، مضيفاً: "لا تزال أمامنا أيام عصيبة وسنستمر في ضرب أهداف لحماس".

كذلك أردف: "سنقوم بمهاجمة الفصائل في غزة وتدمير هياكلها".

مقتل الآلاف

يذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت بعد شن الحركة السبت هجوماً مباغتاً انطلاقاً من غزة، على إسرائيل.

فيما أطلقت الأخيرة ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.

وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، حسب الجيش. فيما قتل 1417 شخصاً في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.