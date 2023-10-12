زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة: "فشل لا يغتفر"

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الخميس الحكومة بـ"فشل لا يغتفر" لعدم منعها الهجوم الذي شنته حركة حماس السبت على إسرائيل.

وقال لبيد في خطاب متلفز "فشل يوم السبت لا يغتفر"، مؤكداً أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء.

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وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بشكل رسمي أمس الأربعاء تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن الحكومة تشكيل "مجلس حرب" يكون غانتس ركنا رئيسيا فيه.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل رسمي الموافقة على الاتفاق مع حزب "معسكر الدولة"، حيث عقد نتنياهو في وقت سابق اليوم اجتماعا مع غانتس واتفق الاثنان على تفاصيل وتشكيلة الحكومة الجديدة.

ويتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وغانتس، ومراقبين اثنين.

كما سيدخل حزب غانتس الحكومة بخمسة وزراء بدون حقيبة وفقا لتفاصيل الاتفاق المعلنة في بيان مشترك بين الجانين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد أمس بـ"سحق" حركة حماس، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مقابل إطلاق حماس والجهاد صواريخ على إسرائيل.