شولتس: نخشى أن تستخدم حماس الأسرى دروعاً بشرية

مع استمرار المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، ووسط غموض يلف مصير "الأسرى" الذين احتجزتهم حركة حماس إثر هجومها المفاجئ، السبت الماضي، أعلنت ألمانيا حظر أنشطة حماس في البلاد.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات اليوم الخميس عن خشيته من أن تستخدم حماس الأسرى دروعا بشرية في الأسابيع المقبلة.

مادة اعلانية

كما أكد أن "بلاده تعمل بكل قوة لتحرير جميع الرهائن بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل".

دعم إيران

إلى ذلك، اعتبر أن الحركة لم تكن لتتمكن من شن هجومها لولا الدعم الإيراني في السنوات الماضية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وحذر حزب الله من الدخول في القتال.

كما شدد على أن برلين ستلجأ إلى "جميع جهات الاتصال" المتوفرة لديها في المنطقة لمنع تدهور الوضع.

وقبيل محادثات مرتقبة في وقت لاحق في برلين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه شولتس خطابه في البرلمان إلى "منتقدي هذا النوع من الاتصالات" قائلا إن "عدم استخدام جميع جهات الاتصال التي يمكنها المساعدة هو أمر غير مسؤول في هذا الوضع الرهيب".

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل في "زيارة تضامن" ولتفعيل المساعي في ملف الأسرى.

حماس لم تكن لتتمكن من شن هجومها لولا الدعم الإيراني في السنوات الماضية شولتس

وكان بلينكن وصف في وقت سابق هذا الملف بالشائك، معتبرا أن المحادثات بشأن فتح ممر آمن من غزة إلى مصر من أجل إجلاء المواطنين الأجانب وبعض الأسرى "معقدة جدا".

فيما رفضت حماس البحث في مسألة إطلاق الأسرى في الوقت الراهن، مؤكدة أنها سابقة لأوانها، ومعتبرة أن الوقت الآن للحرب والمواجهة.

كما أبدت مصر تحفظاتها على فتح ممر آمن، واصفة إياه بأنها محاولة لتفريغ القطاع من سكانه.