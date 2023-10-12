عباس: نرفض ممارسات قتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين

فيما تتواصل المواجهات بقطاع غزة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس رفضه "قتل المدنيين" بالجانبين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتبه.

وقال عباس خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان: "نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".

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كما دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة"، حسب فرانس برس.

جهود مكثفة

من جهته، شدد الملك عبد الله الثاني على أنه من الضروري وقف التصعيد في غزة، محذراً من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان القطاع.

كما أكد أن "الأردن يبذل جهوداً مكثفة لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين"، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

مقتل الآلاف

يذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت بعد شن الحركة السبت هجوماً مباغتاً انطلاقاً من غزة، على إسرائيل.

فيما أطلقت الأخيرة ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.

وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، حسب الجيش. فيما قتل 1417 شخصاً في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.