غارات إسرائيلية عنيفة جواً وبحراً على غزة.. والهلال الأحمر يحذر

ساعات عصيبة أخرى أمضاها قطاع غزة تحت وابل الغارات الإسرائيلية العنيفة جواً وبحراً، في اليوم السادس للمواجهات التي اشتعلت بين الطرفين منذ السبت الماضي، إثر هجوم مباغت شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على غلاف غزة والمستوطنات المحيطة بالقطاع.

تغطية خاصة من #العربية | #نتنياهو ووزير دفاعه يتعهدان بالقضاء على حركة #حماس.. والصحة في #قطاع_غزة تحذر من أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة https://t.co/WTFK2DNKfX — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 12, 2023

فقد قصفت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مخيم الشاطئ غربي غزة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الفلسطيني.

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فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان بساعة مبكرة من اليوم، أنه شن هجوما واسع النطاق على العديد من مراكز حماس في القطاع.

وأفادت مصادر العربية/الحدث أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب غزة.

يأتي هذا التصعيد، بينما حذر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه "إذا استمر منع إدخال الوقود إلى القطاع فستتوقف الخدمات الإسعافية خلال 4 أيام"، في وقت يرتفع عدد المصابين والقتلى بشكل يومي في غزة.

اقتحام جنين

أما في الضفة الغربية، فقد أفيد بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم.

فيما استهدفت "كتيبة جنين" تلك القوات "بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

ولاحقاً انسحبت القوات الإسرائيلية من المدينة.

يشار إلى أن إسرائيل أطبقت منذ السبت الماضي، حصاراً على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مغلقة كافة المعابر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع، كما قطعت الكهرباء والمياه.

وتوعدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بـ"مسح حركة حماس واقتلاعها من غزة"، إثر الهحوم المفاجئ الذي أطلقته السبت الماضي.

بينما ارتفعت أعداد القتلى في القطاع إلى 1200، و5600 جريح، وسط تناقص الأدوية والمخزون الطبي في المستشفيات.

أما في الجانب الإسرائيلي، فبلغ عدد القتلى أيضا أكثر من 1000، بينهم 220 ضابطاً وجندياً.