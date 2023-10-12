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لدعم إسرائيل.. بريطانيا ترسل سفينتين حربيتين وطائرات مراقبة

دبي - العربية.نت
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دعماً لإسرائيل وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي، كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس أن لندن ستنشر سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة في شرق المتوسط، وفق رويترز.

وكان المتحدث باسم سوناك قد أعلن الاثنين أن "بريطانيا تدعم حق إسرائيل باتخاذ إجراءات متناسبة، في إطار القانون الدولي، لإنهاء العنف"، بعد هجوم حركة حماس المباغت.

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كما أضاف للصحافيين: "نؤيد ممارسة إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات متناسبة لإنهاء العنف.. في مثل هذه المواقف يمكنهم اتخاذ إجراء متناسب، والتصرف في إطار القوانين الدولية".

والأحد أكد سوناك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

مقتل الآلاف

يذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت بعد شن الحركة السبت هجوماً مباغتاً انطلاقاً من غزة، على إسرائيل.

فيما أطلقت الأخيرة ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.

من غزة (رويترز)
من غزة (رويترز)

وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، حسب الجيش. فيما قتل 1417 شخصاً في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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