نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حماس

فيما تتواصل المواجهات بقطاع غزة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست مساء الخميس إن "حماس هي داعش".

مادة اعلانية

كما أضاف أن "جيشنا قوي وسيواصل مواجهة القتلة"، داعياً لفرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها.

إلى ذلك أردف أن إسرائيل لن تتوقف عن محاولة إعادة الرهائن إلى بيوتهم آمنين.

فيما أعلن أنه سيلتقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة لبحث الدعم العسكري.

ضبط النفس

تأتي تلك التصريحات بعد لقاء نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر القيادة العسكرية في تل أبيب بوقت سابق الخميس.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو وقوف واشنطن إلى جانب تل أبيب.

كما حث إسرائيل، في مناشدته الأكثر مباشرة حتى الآن، على ضبط النفس في ردها على الهجوم المباغت الذي بدأته حماس السبت، وطلب منها اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية حياة المدنيين، وفق رويترز.

"حرب بربرية"

من جانبه وصف نتنياهو هجوم حماس ضد إسرائيل بأنها "حرب بربرية"، لافتاً إلى أن "الحركة كانت تحتفل بأفعالها المرعبة"، مؤكداً أنه "سيتم معاقبتها".

وأضاف أنه "يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع حماس مثلما تعامل مع داعش".

مقتل الآلاف

يذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت بعد شن الحركة السبت هجوماً مباغتاً انطلاقاً من غزة، على إسرائيل.

فيما أطلقت الأخيرة ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.

وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، حسب الجيش. فيما قتل 1417 شخصاً في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.