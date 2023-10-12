بلينكن ونتنياهو: أفعال حماس ذكرتنا بداعش

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوم حركة حماس ضد إسرائيل "حرباً بربرية"، مشيراً إلى أن "الحركة كانت تحتفل بأفعالها المرعبة"، مؤكداً أنه "سيتم معاقبتها".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن اليوم الخميس، أنه "يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع حماس مثلما تعامل مع داعش".

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من جانبه، قال بلينكن إن ما قامت به حماس "أمر مروع ومن أعمال الإرهاب"، لافتاً إلى أن "أفعال حماس تذكرنا بما قامت به داعش".

وأوضح بلينكن أن بلاده "تشعر بالصدمة تجاه الصور المرعبة القادمة من إسرائيل"، واعداً بالمزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل.

إلى ذلك رحّب وزير الخارجية الأميركي بتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية والقوة التي تعكسها، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع دول المنطقة للحيلولة دون اتساع التصعيد.

مقتل 40 طفلاً

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية زعمت الأربعاء أنها لم تتمكن من تأكيد تقارير "في هذه المرحلة" بأن مقاتلي حركة حماس "قتلوا" 40 طفلاً في كيبوتس في جنوب البلاد.

ومنذ الثلاثاء، تم تناقل ونشر تقارير عن مقتل 40 طفلاً على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال ردا على سؤال حول عدد الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة، "لا يمكننا تأكيد أي رقم في هذه المرحلة".

وتحدث جندي طلب عدم الكشف عن هويته، عن عمليات تشويه، بينها قطع رؤوس، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

فيما زعم الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إيتاي فيروف "أن سبعين مسلحا ذوي مهارات عالية هاجموا كفار عزة قرابة الساعة 6,30 صباحا (03,30 بتوقيت غرينتش) السبت الماضي مع بدء العملية غير المسبوقة لحركة حماس ضد إسرائيل".

هجوم مباغت

يذكر أن حوالي 400 شخص يعيشون في التجمع الزراعي الذي يقع على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود مع قطاع غزة.

وكانت حركة حماس شنت، السبت الماضي، هجوماً مباغتا على المستوطنات والمدن في غلاف غزة، ما أدى إلى انطلاق تصعيد عنيف بين الجانبين.

إذ أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل 1300 إسرائيلي، و1200 فلسطيني.

فيما فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة الكهرباء والماء والوقود وحتى دخول السلع والمساعدات الإغاثية.

كما تعهدت بمسح حماس، فيما تواصل غاراتها العنيفة جوا وبحراً على غزة.