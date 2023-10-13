الحكومة الأردنية: نرفض ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم

أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، أن بلاده دعت إلى خفض التصعيد والتمسك بحل الدولتين، مشدداً على رفض عمّان ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف الناطق باسم الحكومة الأردنية لـ العربية/الحدث، أنه تم إبلاغ بلينكن بضرورة فتح ممرات إنسانية إلى غزة.
كذلك قال إن الابتعاد عن مسار السلام سبب التصعيد الراهن، لافتاً إلى أن ما حدث في غزة سببه الحصار المفروض منذ سنوات طويلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد اجتمع اليوم الجمعة مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان في ثاني محطات أوسع جولة له في الشرق الأوسط حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري كاسح في قطاع غزة وبعد أن حثت سكان مدينة غزة على المغادرة والتوجه جنوبا.
عواقب إنسانية مدمرة
أتى الطلب الذي قالت الأمم المتحدة إنه من المستحيل تنفيذه "دون عواقب إنسانية مدمرة" بعد يوم من زيارة بلينكن لإسرائيل وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الصراع.
وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن بلينكن إلى المنطقة التي تشهد أخطر تصعيد منذ سنوات في أعقاب هجوم شنه مسلحو حماس واجتاحوا بلدات إسرائيلية ما أسفر عن سقوط قتلى يتجاوز عددهم الألف بكثير.
ووسع بلينكن جولته في إسرائيل والأردن لتشمل جميع دول الخليج العربية ومصر، ما يجعلها أكبر جولة له في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
ومن المقرر اليوم أن يزور بلينكن ثلاث دول أخرى هي قطر والبحرين والسعودية حيث سيقضي الليل. وقبل مغادرته إلى الدوحة.
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